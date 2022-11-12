В Татарстане учащиеся школ проходят тесты на знание норм ГТО — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане учащиеся школ приступили к сдаче норм ГТО. Сперва ученики проходят тесты на знание норм, затем ребят знакомят с техникой выполнения нормативов. Среди них — подтягивания на перекладине, отжимания в положении лежа, прыжки в длину, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Интерес к ГТО поднимается именно к 11 классу. Те баллы, которые дают институты при поступлении — до десяти баллов — это дает возможность перевалить в общей сумме баллов на бюджетную систему. Это, конечно, дает свои плюсы, — рассказала учитель физкультуры лицея №37 в Нижнекамске.

В Мамадышском районе прошли проверку уже 11 тысяч человек, больше половины сдали на золотой знак. В Азнакаево соревновались в силе, ловкости и быстроте более 500 школьников с 1 по 11 классы.

Сдать нормы ГТО может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, взять справку в поликлинике о состоянии здоровья и выбрать центр тестирования.

В Татарстане до конца 2022 года планируют открыть шесть новых центров тестирования ГТО. Сейчас в республике функционируют 55 таких центров, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ. Открыть площадки планируется в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Верхнеуслонском районах.

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Маргарита Головатенко