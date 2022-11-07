Шесть новых центров тестирования ГТО откроют в Татарстане до конца года

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

В Татарстане до конца 2022 года планируют открыть шесть новых центров тестирования ГТО. Сейчас в республике функционируют 55 таких центров, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.



Открыть площадки планируется в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Верхнеуслонском районах. Работы проведут по национальному проекту «Демография».

В топ-10 сильнейших районов в области развития комплексов ГТО включены: Буинский, Дрожжановский, Сабинский, Алексеевский, Азнакаевский, Спасский, Балтасинский, Сармановский, Апастовский и Новошешминский районы.

В Татарстане нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 553,8 тыс. жителей. Из них 82,1 тысячи человек сдали нормативы на золотой знак, 102,6 человек получили серебряный знак, 106 тысяч — бронзовый.

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Маргарита Головатенко