В Казани на три недели ограничено движение по улице Галактионова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани до 28 ноября ограничено движение на участке по улице Галактионова. Об этом говорится в распоряжении городских властей.

Движение ограничено в районе домов №1 и 5 по улице Галактионова с 9 ноября. Мера принята в целях обеспечения безопасного движения пешеходов при устройстве приямков под горизонтально-направленное бурение по строительству трассы электрокабеля для нежилого помещения (дом №1/38).

Скриншот распоряжения заместителя руководителя исполкома Казани

Движение по улице Галактионова городские власти ограничили по заявлению ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест».

Напомним, с сегодняшнего дня в Казани на улице Сибгата Хакима изменилась схема движения из-за устройства временного заезда на территорию возле «Чаши». На съезде с Кремлевской транспортной дамбы на ул. Сибгата Хакима по 30 апреля закрыт один из двух пешеходных переходов.

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Татьяна Демина