В Казани с 10 ноября изменится схема пешеходного движения возле Центра семьи «Казан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани с завтрашнего дня на улице Сибгата Хакима изменится схема организации движения. Это связано с устройством временного заезда на территорию возле Центра семьи «Казан», сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Уточняется, что на съезде с Кремлевской транспортной дамбы на ул. Сибгата Хакима будет закрыт один из двух пешеходных переходов. Ограничение будет действовать по 30 апреля следующего года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Казани с начала этого месяца из-за строительства кабельной канализации временно ограничили движение по улицам Спартаковской, Хади Такташа, Островского, Ульянова-Ленина и Петербургской.



с 1 ноября по 3 декабря будет частично закрыт тротуар на ул. Спартаковской возле дома №2;

с 4 по 7 ноября запланировано частичное закрытие тротуара и проезжей части по ул. Хади Такташа около дома №2;

с 8 по 10 ноября частично закроют тротуар на пересечении улиц Островского и Хади Такташа возле дома №2;

с 11 по 14 ноября — на ул. Островского около дома №86;

с 15 по 19 ноября — на пересечении улиц Ульянова-Ленина и Петербургской у дома №50 корпус 5;

с 20 по 22 ноября будут частично закрыты тротуар и проезжая часть на ул. Петербургской возле дома №50 корпус 24;

с 23 по 27 ноября запланировано частичное закрытие тротуара на ул. Петербургской возле дома №50 корпус 6;

с 28 ноября по 2 декабря — возле домов №52а и №52б.

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Максим Кокунин