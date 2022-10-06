В МЧС поддержали казанцев, требующих от УК восстановить противопожарную систему

Фото: Фото предоставлено Юрием Публиковым

«Проверку не согласовали, направлено предостережение»



В ГУ МЧС по РТ прокомментировали «Реальному времени» конфликтную ситуацию между собственниками дома №54 по улице Четаева, где за время управления домом система автоматического пожаротушения и дымоудаления пришла в негодное состояние, и казанской УК «Уютный дом плюс». Пожарные встали на сторону жильцов, однако принять меры к наведению порядка в полной мере им не удалось.

— В жилом многоквартирном доме по адресу: город Казань, улица Четаева, 54, система автоматической противопожарной защиты не соответствует требованиям пожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По данному факту Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ново-Савиновскому району Казани в прокуратуру Ново-Савиновского района было направлено заявление о согласовании внеплановой выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «УК «Уютный дом Групп», осуществляющего надомное обслуживание этого дома. Но прокуратурой было вынесено решение об отказе в согласовании внеплановой выездной проверки. В рамках рассмотрения обращения граждан в адрес управляющей компании МЧС направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



В ГУ МЧС по РТ прокомментировали конфликтную ситуацию между собственниками дома на Четаева, 54. Фото: yandex.ru/maps

На вопрос, какую ответственность по закону за неработоспособность систему несет управляющая компания, В ГУ МЧС по РТ ответили:

— В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.



«Ответственность за работоспособность несет УК»

В управлении уточнили, что в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности многоквартирные дома со встроенной автостоянкой подлежат оборудованию системой автоматического пожаротушения. Но, как выяснилось, ведомство не ведет учет и не знает, сколько домов в республике и ее столице должны быть оборудованы системами пожарной безопасности, в частности, в связи с наличием в них встроенных автостоянок, и сколько таких систем находятся в исправном состоянии. К счастью, в 2021 и 2022 годах в Казани пожаров в таких домах зарегистрировано не было.

В ведомстве пояснили, что ответственность за работоспособность систем противопожарной безопасности в многоквартирных жилых домах несет управляющая компания:

— Руководитель организации обязан обеспечивать ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию данных средств в исправном состоянии.

К счастью, в 2021 и 2022 годах в Казани пожаров в таких домах зарегистрировано не было. Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Таким образом, в ведомстве косвенно подтвердили позицию собственников, которую «Реальному времени» изложил их представитель Юрий Публиков:

— Поскольку система, которую сдали в эксплуатацию вместе со всем оборудованием дома и которая должна быть исправной, пришла в нерабочее состояние по причине того, что управляющая компания ее не обслуживала, мы настаиваем, что обязанность по ее восстановлению лежит на управляющей компании. Это отдельный вопрос, никак не связанный с финансированием обслуживания системы противопожарной защиты, тариф на которое УК может рассчитать и вынести на утверждение на общем собрании собственников дома.

Инна Серова