Президент Татарстана поручил выплатить по 20 тысяч рублей детям добровольцев, участвующих в спецоперации

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выплатить по 20 тысяч рублей детям добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает его пресс-служба.

Сегодня Рустам Минниханов провел совместное заседание оперштаба и призывной комиссии по мобилизации граждан. В ходе него был заслушан доклад о поддержке семей военнослужащих.

— Все меры поддержки должны дойти до каждой семьи. Органам власти с привлечением общественности и волонтеров следует развернуть широкую разъяснительную работу. Важно окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием, — подчеркнул президент Татарстана.

Рустам Минниханов также заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов в части учета военнообязанных. Кроме того, он отдельно становился на вопросе создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в конце октября Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России. Согласно постановлению, для семей мобилизованных в республике установлены следующие меры:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, которые очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11 классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечение путевками в организации отдыха.

Также власти Татарстана предусмотрели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

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Максим Кокунин