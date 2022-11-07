В Татарстане планируют изменить правила установки мемориальных досок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабинет министров Татарстана планирует изменить правила установки мемориальных досок. Проект постановления подготовило Министерство культуры республики.

Согласно действующим правилам, мемориальная доска может быть установлена не менее чем через год после смерти того, в чью честь ее планируют установить. Срок планируется увеличить до 3 лет.

Кроме того, в проекте уточняются требования к внешнему виду доски:

материал должен быть долговечным — гранит, бронза, медь, алюминий, а также другие металлы и сплавы;

текст должен быть лаконичен и содержать не более 400 знаков (без пробелов).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В композицию помимо текста также можно будет включать:

скульптурное портретное изображение и элементы тематического декора;

специальное место или приспособление для возложения цветов;

элементы подсветки;

QR-код с дополнительной информацией о лице или событии, которому посвящена мемориальная доска.

Вместе с этим запрещается использование фотогравировки. Площадь доски не должна превышать 1 кв. метр. При отрицательном решении Комитета по охране объектов культурного наследия РТ доску нельзя будет установить на объекте культурного наследия.

3 ноября в 27 годовщину со дня образования Госалкогольинспекции Татарстана в Казани торжественно открыли мемориальную доску памяти первого руководителя ведомства Алексея Николаевича Казакова. Она установлена на здании ведомства по ул. Хади Такташа, 94.

В конце прошлого месяца у главного здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану открыли мемориальную доску памяти Абрама Львовича Якобсона. С1965 по 1984 год он был главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

В сентябре в Казани установили мемориальную доску поэту и государственному деятелю Роберту Миннуллину. Она появилась на фасаде дома №16а на улице Толстого.



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Максим Кокунин