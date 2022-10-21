В Казани открыли мемориальную доску бывшему главному санитарному врачу Абраму Якобсону

У главного здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану открыли мемориальную доску памяти Абрама Львовича Якобсона, который с 1965 по 1984 год был главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина сообщила, что открытие приурочили к столетнему юбилею Роспотребнадзора России. К этой же дате в здании ведомства на Большой Красной появился музей, посвященный истории республиканской санитарной службы. Марина Патяшина лично провела экскурсию. В нем собрали всю информации о службе с момента ее основания – 102 года назад – до сегодняшнего дня.
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