В Казани увековечили память первого руководителя Госалкогольинспекции Алексея Казакова

Сегодня, в 27 годовщину со дня образования Госалкогольинспекции Республики Татарстан, прошло торжественное открытие мемориальной доски памяти первого руководителя ведомства Алексея Николаевича Казакова. Доска установлена на здании Госалкогольинспекции на ул. Х. Такташа, 94,
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