В Казани увековечили память первого руководителя Госалкогольинспекции Алексея Казакова

15:07, 03.11.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в 27 годовщину со дня образования Госалкогольинспекции Республики Татарстан, прошло торжественное открытие мемориальной доски памяти первого руководителя ведомства Алексея Николаевича Казакова. Доска установлена на здании Госалкогольинспекции на ул. Х. Такташа, 94, 


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