Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» составила 860 млрд рублей

По состоянию на 30 сентября 2022 года стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» составляет 860,5 млрд рублей, сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс». По сравнению с отчетом за 30 июня их размер уменьшился примерно на 43,6 миллиарда.

При этом напомним, что чистая прибыль нефтяного гиганта за три квартала этого года составила 184 млрд рублей по РСБУ. Выручка оценивается в 997,5 миллиарда.

Фото: tatneft.ru

За такой же период увеличились и объемы добычи «Татнефти». С января по сентябрь они составили примерно 21,4 млн тонн — 80% от всей добытой в Татарстане нефти.

Также за первое полугодие 2022-го ПАО «Татнефть» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям на 64,77 млрд рублей, по привилегированным — на 3,8 миллиарда.

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Артем Гафаров