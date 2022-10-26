Новости экономики

11:08 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

За первое полугодие 2022-го «Татнефть» выплатила дивидендов по привилегированным акциям на 3,8 миллиарда

10:12, 26.10.2022
За первое полугодие 2022-го «Татнефть» выплатила дивидендов по привилегированным акциям на 3,8 миллиарда
Фото: azs.tatneft.ru

Размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2022 года составил чуть менее 3,8 миллиарда рублей, сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 6 месяцев 2022 года номинальным держателям, составил 3 759 897 725 рублей 30 копеек, — говорится в сообщении компании.

Размер дивидендов на одну акцию составил 32 рубля 71 копейку или 3 271% к номинальной стоимости ценной бумаги. Также в сентябре стало известно, что размер начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям компании превысил отметку в 76 миллиардов рублей.

Фото: скриншот moex.ru

На момент открытия Мосбиржи 26 октября привилегированные акции «Татнефти» торгуются на отметке в 356,5 рубля, обыкновенные — 382,8 рубля.

Напомним, что по итогам 2021 года выручка «Татнефти» превысила отметку в 1 триллион рублей, а чистая прибыль составила 142,7 миллиарда. При этом чистые активы компании оцениваются в 685,7 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ЭкономикаБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок