За первое полугодие 2022-го «Татнефть» выплатила дивидендов по привилегированным акциям на 3,8 миллиарда

Размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2022 года составил чуть менее 3,8 миллиарда рублей, сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 6 месяцев 2022 года номинальным держателям, составил 3 759 897 725 рублей 30 копеек, — говорится в сообщении компании.

Размер дивидендов на одну акцию составил 32 рубля 71 копейку или 3 271% к номинальной стоимости ценной бумаги. Также в сентябре стало известно, что размер начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям компании превысил отметку в 76 миллиардов рублей.

Фото: скриншот moex.ru

На момент открытия Мосбиржи 26 октября привилегированные акции «Татнефти» торгуются на отметке в 356,5 рубля, обыкновенные — 382,8 рубля.

Напомним, что по итогам 2021 года выручка «Татнефти» превысила отметку в 1 триллион рублей, а чистая прибыль составила 142,7 миллиарда. При этом чистые активы компании оцениваются в 685,7 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров