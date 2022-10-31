«Татнефть» за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 5% — до 21,4 млн тонн

В январе — сентябре ПАО «Татнефть» добыло 21,395 млн тонн нефти, сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с руководителями малых нефтяных компаний республики.



Компания за 9 месяцев 2021 года добыла 20,369 млн тонн нефти, а ее дочерние предприятия за пределами республики — 223,9 тыс. тонн. Производство головного ПАО «Татнефть» за 9 месяцев текущего года выросло на 5%.

Всего в Татарстане в январе — сентябре этого года добыли 26,666 млн тонн нефти, добыча увеличилась на 4,2%. Малыми НК добыто 5,271 млн тонн.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса перечислили с начала года 94 млрд рублей налогов в консолидированный бюджет РТ. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



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Маргарита Головатенко