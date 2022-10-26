«Татнефть» за полгода выплатила дивиденды по обыкновенным акциям на 64,8 миллиарда

ПАО «Татнефть» отчиталось о выплатах дивидендов по обыкновенным акциям за первое полугодие 2022 года на 64,77 миллиарда рублей, говорится на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 6 месяцев 2022 года номинальным держателям, составил 64 771 321 709 рублей 68 копеек, — указано в сообщении компании.

Выплаты происходили держателям почти двух миллионов ценных бумаг, на каждую пришлось по 32 рубля 71 копейки.

Стоимость обыкновенных акций «Татнефти». Фото: скриншот moex.ru

На момент открытия Мосбиржи 26 октября привилегированные акции «Татнефти» торгуются на отметке в 356,5 рубля, обыкновенные — 382,8 рубля.

Помимо обыкновенных акций «Татнефть» имеет в обращении еще и привилегированные. Сегодня также стало известно, что выплаты дивидендов по ним составили почти 3,8 миллиарда рублей. В перерасчете на одну ценную бумагу получается одинаковый размер выплат.

Напомним, что по итогам 2021 года выручка «Татнефти» превысила отметку в 1 триллион рублей, а чистая прибыль составила 142,7 миллиарда. При этом чистые активы компании оцениваются в 685,7 миллиарда рублей.

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Артем Гафаров