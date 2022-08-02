Стоимость чистых активов «Татнефти» составила 904,1 млрд рублей
Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина составляет более 904,1 миллиарда рублей, сообщается на портале раскрытия информации.
Данные представлены по состоянию на 30 июня 2022 года.
По состоянию на конец июня стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 миллиарда рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».
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