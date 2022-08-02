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Стоимость чистых активов «Татнефти» составила 904,1 млрд рублей

11:27, 02.08.2022
Стоимость чистых активов «Татнефти» составила 904,1 млрд рублей
Фото: wikipedia.org

Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина составляет более 904,1 миллиарда рублей, сообщается на портале раскрытия информации.

Данные представлены по состоянию на 30 июня 2022 года.

Фото: wikipedia.org

По состоянию на конец июня стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 миллиарда рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаФинансыБюджетИнвестиции Татарстан

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