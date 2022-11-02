Чистая прибыль «Татнефти» за 9 месяцев этого года составила 184 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев текущего года по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) выросла на 49%, до 184,09 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что выручка увеличилась на 30%, до 997,5 млрд рублей, а себестоимость — на 18%, до 648,9 млрд рублей.

Напомним, чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2022 года составила 139,88 млрд рублей. Она увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце ПАО «Татнефть» отчиталось о выплатах дивидендов по обыкновенным акциям за первое полугодие 2022 года на 64,77 миллиарда рублей.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 6 месяцев 2022 года номинальным держателям, составил 64 771 321 709 рублей 68 копеек, — указано в сообщении компании.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин