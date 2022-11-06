На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

Фото: Минтранс России

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 8 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Уточняется, что ограничение вводится с 4:00 до 16:00 из-за ремонтно-восстановительных работ.

Фото: соцсети

На этой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено 20 декабря. Монтаж новых пролетных строений начнется с 5 ноября.

В конце прошлой недели глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. Движение по разрушенной автомобильной ветке, как он заявил, может запуститься к Новому году.

Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее для легковых автомобилей на мосту открыли реверсивное движение по неповрежденной ветке. Помимо этого, буквально неделю назад стало известно, что уже к началу ноября будет готов проект восстановления железнодорожного полотна на мосту.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин