Марат Хуснуллин сообщил, что движение по обеим полосам Крымского моста возобновится 20 декабря

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено 20 декабря. Монтаж новых пролетных строений начнется с 5 ноября.

— На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение [...] планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

По его словам, часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста.

— В настоящее время движение легкового автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по этой стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100% досмотра транспортных средств и постоянным мониторингом, которые ведут специализированные организации в круглосуточном режиме, — сказал он.

Фото: Минтранс России

В конце прошлой недели глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. Движение по разрушенной автомобильной ветке, как он заявил, может запуститься к Новому году.

Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее для легковых автомобилей на мосту открыли реверсивное движение по неповрежденной ветке. Помимо этого, буквально неделю назад стало известно, что уже к началу ноября будет готов проект восстановления железнодорожного полотна на мосту.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров.



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Максим Кокунин