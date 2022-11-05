Прокуратура выявила нарушения в работе костромского кафе, где произошел пожар

Прокуратура выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из кафе «Полигон» в Костроме, в котором произошел пожар, унесший жизни 13 человек, сообщает «Интерфакс».



Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.

— Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следком России сейчас расследует уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В результате пожара в кафе погибли 13 человек. В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В кафе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома.

Предполагаемого виновника пожара задержали по горячим следам, мужчину передали следственным органам.

В Костромской области 7 ноября объявлено датой траура по погибшим при пожаре.

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Маргарита Головатенко