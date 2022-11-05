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Предполагаемого виновника пожара в костромском кафе задержали

13:12, 05.11.2022
Предполагаемого виновника пожара в костромском кафе задержали
Фото: pixabay.com

Предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек, задержали, передает RT.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, мужчину передали следственным органам, сообщили в МВД России.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В кафе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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