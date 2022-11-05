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При пожаре в кафе в Костроме погибли восемь человек

08:45, 05.11.2022
При пожаре в кафе в Костроме погибли восемь человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Костроме при пожаре в ночном клубе «Полигон», по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры области.

В качестве возможной причины пожара в ведомстве назвали применение пиротехники. В правоохранительных органах указали, что один из посетителей применил ракетницу, его объявили в розыск.

Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В ночном клубе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома.

Сейчас на месте работают спецслужбы. Прокуратура начала проверку.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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