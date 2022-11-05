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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме возросло до 13

08:55, 05.11.2022 1
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме возросло до 13
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме возросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. В правоохранительных органах указали, что один из посетителей применил ракетницу, его объявили в розыск.

Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В ночном клубе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома.

Сейчас на месте работают спецслужбы. Прокуратура начала проверку.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    Похоже примера Перми не хватило.Нужно закрыть все увеселительные заведения пока идет война и гибнут наши люди.
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