Число погибших при пожаре в кафе в Костроме возросло до 13
Число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме возросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. В правоохранительных органах указали, что один из посетителей применил ракетницу, его объявили в розыск.
Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В ночном клубе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома.
Сейчас на месте работают спецслужбы. Прокуратура начала проверку.
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