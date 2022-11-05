В Костроме объявили траур по погибшим при пожаре в кафе 7 ноября

В Костромской области 7 ноября объявлено датой траура по погибшим при пожаре в кафе «Полигон», распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Ситников.



— На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио.

В результате пожара в кафе погибли 13 человек. В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В кафе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Предполагаемого виновника пожара задержали по горячим следам, мужчину передали следственным органам.



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Маргарита Головатенко