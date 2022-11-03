Рустам Минниханов предложил имаму мечети Аль-Азхар проводить обмены студентами из Татарстана и Египта

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Шейхом доктором Ахмедом Аль-Тайебом, верховным имамом мечети Аль-Азхар (Египет), председателем совета мусульманских старейшин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Стоит отметить, что соборная мечеть-университет Аль-Азхар считается главной мечетью Египта и одной из самых известных мечетей в исламском мире.

— Египет для российских мусульман всегда был и остается центром учености и образования, — отметил Минниханов, обращаясь к шейху.

Глава республики заявил, что Группа стратегического видения «Россия — исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина, ставит своей целью прививать традиционные ценности ислама, чтобы противостоять радикальным идеям в обществе. Он напомнил, что Египет в группе представляет Иззат Саад и он активно участвует во всех заседаниях.

— Татарстан придает большое значение вопросам религиозного образования, подготовке соответствующих кадров, воспитанию духовенства в духе исламских традиций. Считаю, что нам нужно активизировать сотрудничество с Аль-Азхаром в части обмена студентами, проведения курсов повышения квалификации, — заявил Минниханов.

Университет Аль-Азхар в течение многих веков готовил кадры для мусульманских народов всего мира. Крупнейшие татарские богословы получали образование в этом учебном заведении.

— Для мусульман России есть все возможности для того, что бы жить в соблюдении своих религиозных традиций. Религия это возможно сохранить свой язык, свою религию, свои традиции, — сказал президент Татарстана.

Шейх в ответном слове поддержал идею обучения.

— Мы готовы принимать ваших учеников, начиная со школьного возраста, можно и студентов. Готовы отправить своих преподавателей. У нас есть хорошая программа по обучению имамов, — сказал доктор Ахмед Аль-Тайеб, верховный имам мечети Аль-Азхар.

Фото: commons.wikimedia.org

Ранее Рустам Минниханов встретился с его величеством королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой. Он отметил, что Россия рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Вместе с этим Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений.

Также сегодня президент Татарстана встретился с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. Наследный принц выразил надежду, что визит будет полезен для развития отношений двух сторон.



Кроме того, Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Президент республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.

В четверг президент выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями».



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Максим Кокунин