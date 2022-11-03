Рустам Минниханов встретился с королем Бахрейна

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с его величеством королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов поблагодарил короля за приглашение и прием в рамках визита в страну.

— Наша делегация прибыла для участия в важном и представительном Бахрейнском форуме для диалога. Это прекрасная площадка для обмена ценными мнениями по волнующим планету вопросам, — сказал он.

По его словам, Россия рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Вместе с этим Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений, отметил президент.

Он также рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. Отдельно отметив активную позицию в работе представителя Бахрейна.

— Шейх Абдулрахман как член Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вносит ценный вклад в ее работу, — заявил Минниханов.

В ходе беседы лидер Татарстана напомнил, что в конце августа по поручению короля республику для участия в нефтегазохимическом форуме посетил министр нефти и экологии Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Даина. Состоялся ряд переговоров. Президент республики обратил внимание, что существуют предпосылки для сотрудничества и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.

В свою очередь король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества и выразил надежду, что когда-нибудь сможет так же посетить Татарстан.

— Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в следующий визит в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан, — заключил Хамад бен Иса Аль Халифа.

Фото: ru.wikipedia.org

Также сегодня президент Татарстана встретился с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. Наследный принц выразил надежду, что визит будет полезен для развития отношений двух сторон.



Кроме того, Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Президент республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.

В четверг президент выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», организованном Высшим советом по исламским делам Бахрейна:

— Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации, — заявил он.

На встрече Минниханова с председателем Высшего совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой также обсуждались перспективы сотрудничества. Президент региона указал, что промышленные предприятия Татарстана способны удовлетворить интерес Бахрейна по разнообразию номенклатуры. Он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах республики.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин