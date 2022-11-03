Президент Татарстана встретился с секретарем Организации исламского сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха, сообщает пресс-служба президента республики.
Встреча состоялась на полях Бахрейнского форума в Манаме — столице и главном экономическом центре королевства Бахрейн.
Рустам Минниханов поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.
Во вторник на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Рустам Минниханов заявил, что страны исламского мира продолжают наращивать диалог с Россией.
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