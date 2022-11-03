Минниханов: татарстанская модель взаимодействия народов — образец разумного подхода в вопросах нацбезопасности

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», организованном Высшим советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года — «Восток и Запад для мирного сосуществования человечества».



— Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации, — заявил он.

Минниханов подчеркнул, что ислам в России — органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации. Об этом свидетельствует в том числе федеральный масштаб празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — решение об этом принял президент России Владимир Путин.

На форуме татарстанский президент рассказал, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. Также он объявил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.

В регионе проживают представители более 170 национальностей, оказывается всемерная поддержка деятельности национальных школ, отделениям воскресных школ. На государственном уровне проводят традиционные праздники всех проживающих в Татарстане народов.

В Бахрейнском форуме приняли участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей. Организаторы руководствуются принципом постоянного стремления к расширению мостов диалога между лидерами конфессий, мыслителями, деятелями культуры и средствами массовой информации на Востоке и Западе, отметили в пресс-службе президента Татарстана.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Президент республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.

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Маргарита Головатенко