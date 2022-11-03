Президент Татарстана встретился с наследным принцем Бахрейна

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба президента республики.



Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. Наследный принц выразил надежду, что визит будет полезен для развития отношений двух сторон.

— Лучше понимать друг друга и вести бизнес с мусульманскими странами нам помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции. Мы активно взаимодействуем с исламским миром, — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Президент республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.

В четверг президент Татарстана выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», организованном Высшим Советом по исламским делам Бахрейна:

— Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации, — заявил он.

На встрече Минниханова с председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой также обсуждались перспективы сотрудничества. Президент региона указал, что промышленные предприятия Татарстана способны удовлетворить интерес Бахрейна по разнообразию номенклатуры. Он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах республики.

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Маргарита Головатенко