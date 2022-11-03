Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году

Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что он намерен официально запустить свою избирательную кампанию после голосования в конгрессе 8 ноября.



— Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает, — заявил изданию один из советников бывшего президента.

Фото: pixabay.com

Дональд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер и 45-й президент США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. До того как стать президентом, он был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости), а также шоуменом и телеведущим.



14 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент тогда еще действующему президенту Дональду Трампу.



В начале того месяца сторонники экс-президента США прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны 52. 11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу».

19 января Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.



В феврале того же года Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту.



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Максим Кокунин