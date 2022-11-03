Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой.



Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Минниханов указал, что промышленные предприятия Татарстана способны удовлетворить интерес Бахрейна по разнообразию номенклатуры. Он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах региона.

— Бахрейн — один из финансовых центров Ближнего Востока. Татарстан со своей стороны является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга, — сказал президент республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан поддерживает активные связи со странами исламского мира, а еще налажено взаимодействие с такими международными институтами, как Организация исламского сотрудничества, Исламский банк развития, Молодежный форум ОИС, сообщает пресс-служба президента республики.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Президент республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit.

В четверг президент Татарстана выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», организованном Высшим Советом по исламским делам Бахрейна:

— Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации, — заявил он.

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Маргарита Головатенко