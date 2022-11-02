Реджеп Эрдоган: Россия и Турция первым делом могут начать поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае начала поставок продовольствия из российских портов они первым делом отправятся в Джибути, Сомали и Судан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

— Если вы продемонстрируете неблагоприятный подход главе такого государства, как Россия, то он тоже займет позицию, чтобы не стать притесненным. Если на вас нападают как на лидера, вы не примете этого. Именно так и поступил господин Путин. В той же ситуации, когда я раньше говорил с ним об этих вещах, он увидел наш подход по С-400, благодаря этому я ему вчера позвонил, и уже сегодня был открыт зерновой коридор. Он сказал, что, например, можно [начать поставлять продовольствие] в Джибути, Сомали и Судан. Он сказал: «давайте перевозить зерно в эти государства». Мы будем планировать эту работу, я говорил об этом с Зеленским сегодня вечером. Это будет продолжаться, и мы будем наращивать работу соответствующим образом, — сказал турецкий президент.

Фото: wikimedia.org

Сегодня президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

Сегодня в МИД сообщили, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет.

Вместе с этим в Минобороны заявили, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.



Напомним, 29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок после теракта в Севастополе:

— В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, — сообщили в Минобороны.

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Максим Кокунин