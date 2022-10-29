Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке на неопределенный срок

Россия приостанавливает участие в «Зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе, сообщило Минобороны страны.

— С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, — говорится в сообщении ведомства.

UPD: эту же информацию подтвердили в МИД России.

— В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, — сообщили в министерстве.

Фото: wikimedia.org

Сегодня в российском военном ведомстве сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь.

Как отметили в Минобороны, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.



Сегодня утром в Севастополе были уничтожены летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

Минобороны России также сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков». В свою очередь Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к теракта.



Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой недели заявил, что многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на «Северных потоках» предадут огласке.



Также на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Россию продлить сделку по вывозу продовольствия из украинских портов.



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Максим Кокунин