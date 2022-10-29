Губернатор Севастополя: системы ПВО сбили несколько беспилотников, включая надводный

Сегодня в Севастополе были уничтожены летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

— Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник, — говорится в сообщении.

По словам Развожаева, «объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», только в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло.

— Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу — сообщим. Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита нашего города, — отметил губернатор.

Напомним, о том, что на на корабли Черноморского флота было совершено нападение стало известно сегодня утром.



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Максим Кокунин