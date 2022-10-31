Главное о коронавирусе на 31 октября: сокращение поставок iPhone из-за COVID-19, в мире растет смертность
В Татарстане заболеваемость снизилась за неделю на 24%
- С 24 по 30 октября в Татарстане зарегистрировали 1 001 случай заражения коронавирусом. Это на 24% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Напомним, с 17 по 23 октября в Татарстане выявили 1 321 случай заражения коронавирусом.
- За прошлую неделю в Татарстане госпитализировали 215 человек, заразившихся COVID-19. Это почти столько же, сколько и за предыдущую неделю — с 17 по 23 октября в республиканские больницы попали 217 заболевших.
Тюменская область продлила антиковидные ограничения
- В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. С 24 по 30 октября штаб зарегистрировал 50 790 случаев заражения против 68 381 случая за аналогичный прошлый период. Госпитализировали за неделю 8 027 заболевших, что на 13% меньше показателя предыдущего аналогичного периода.
- На Камчатке заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. Так, в регионе сократили коечный фонд до 55 мест.
- В Тюменской области продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 до 1 декабря. Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.
Поставки iPhone могут упасть из-за санитарных ограничений на заводе Foxconn
В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 630 248 144 раза, 6 589 313 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 450 639). На второй строчке — Индия (44 653 592), на третьей — Франция (36 987 918), на четвертой — Германия (35 571 131), на пятой — Бразилия (34 815 258).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 266). За ними следуют Бразилия (687 962), Индия (529 024), Россия (382 231, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 376).
За время пандемии было сделано 12 832 541 199 инъекций вакцины против коронавируса.
- Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю в мире выросло на 2,5 млн, что на 0,6 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом. По данным ТАСС, заболеваемость COVID-19 снизилась впервые с начала месяца.
- При этом смертность резко возросла. Число летальных исходов за минувшие семь дней превысило 10 тысяч — впервые с середины октября.
- По данным Reuters, из-за санитарных ограничений на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, связанных со вспышкой COVID-19, в ноябре поставки iPhone могут упасть на 30%. Foxconn является крупнейшей фабрикой по сборке смартфонов Apple.
- В Сеуле впервые за 3 года отметили Хэллоуин без антиковидных мер, что вызвало ажиотаж среди молодежи и привело к большим толпам людей в районе Сеула Итхэвон в субботу, когда случилась давка. Число погибших в результате ЧП составляет 154, пострадали 133 человека.
- Тематический парк отдыха Universal Beijing Resort в Пекине в понедельник возобновил работу после временного закрытия из-за COVID-19. Он закрылся на на прошлой неделе в связи с «необходимостью оказать содействие» властям города в борьбе с пандемией.
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