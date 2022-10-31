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Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась на четверть

08:34, 31.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась на четверть
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 24 по 30 октября в Татарстане зарегистрировали 1 001 случай заражения коронавирусом. Это на 24% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, с 17 по 23 октября в Татарстане выявили 1 321 случай заражения коронавирусом. Это на треть меньше, чем за предыдущие семь дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 187 325 случаев заражения коронавирусом. Вылечились с начала пандемии 183 960 заболевших, умерли — 2 005. С начала этого месяца в республике выявили всего один случай смерти от COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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