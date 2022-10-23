Число госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 17 по 23 октября в Татарстане госпитализировали 217 человек, заболевших COVID-19. Это на 33% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане наблюдается четвертую неделю подряд. Так, если с 19 по 25 сентября в больницы попали 645 человек, то с 26 сентября по 2 октября уже 438, с 3 по 9 октября — 389, а с 10 по 16 октября — 326.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на 23 октября в Татарстане зафиксировано 186 324 случая заражения коронавирусом, из низ 155 — за последние сутки. Вылечился от COVID-19 на сегодняшний день 182 401 человек, умерли — 2 005.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина