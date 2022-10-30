Число госпитализаций пациентов с СOVID-19 в Татарстане осталось на уровне прошлой недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 24 по 30 октября в Татарстане госпитализировали 215 человек, заразившихся COVID-19. Это почти столько же, сколько и за предыдущую неделю, выяснило «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане наблюдается пятую неделю подряд. С 17 по 23 октября республиканские больницы попали 217 заболевших.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 30 октября в Татарстане зарегистрировано 187 325 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от него с начала пандемии 183 960 заболевших, умерли — 2 005. С начала этого месяца в республике выявили всего один случай смерти от COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина