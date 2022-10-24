Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 17 по 23 октября выявили 1 321 случай заражения коронавирусом. Это на 29% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сокращается с прошлого месяца. Так, с 12 по 18 сентября в республике зафиксировали 6 787 случаев коронавируса, с 19 по 25 сентября — 6 229, с 26 сентября по 2 октября — 4 008 случаев. С 3 по 9 октября их число составило 2 413, а с 10 по 16 сентября — 1 856.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 186 324 случая заражения COVID-19. Вылечился за это время 182 401 житель республики, умерли — 2 005.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина