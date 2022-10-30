Украина продолжает вести безуспешные атаки на Красно-Лиманском направлении

Фото: Минобороны России

Украина продолжает вести неудачные попытки контрнаступления и прорыва на Красно-Лиманском направлении, сообщает Минобороны России. Все атаки в направлении этого населенного пункта, а также Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки отражены.

— Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер, — сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, три безуспешные попытки прорыва вооруженные формирования Украины предприняли на Николаево-Криворожском направлении в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области. В результате ответного огня со стороны российских войск противник был отброшен на исходные рубежи.

Уже в ходе наступления вооруженных сил России на Южно-Донецком направлении уничтожены формирования противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики. В результате прорыва линии соприкосновения удалось отбить у ВСУ и занять ряд опорных и господствующих высот.

Фото: Минобороны России

— Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк, — заявляет Минобороны.

Напомним, 1 октября командование российских войск на спецоперации было вынуждено вывести войска из Красного Лимана, так как они оказались под угрозой окружения. В дальнейшем их перебросили на другие участки фронта. Практически сразу после этого глава Чечни Рамзан Кадыров с критикой обрушился на генерал-полковника Александра Лапина и возложил на него ответственность за провал обороны под Красным Лиманом. Вчера в СМИ появились сообщения о том, что Лапина отстранили от занимаемой должности.

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Артем Гафаров