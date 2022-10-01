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Минобороны России сообщило об отводе войск из Красного Лимана

16:59, 01.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об отводе войск из Красного Лимана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с созданием угрозы окружения союзные войска отвели из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны России.

— Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении, — приводит «РИА Новости» заявление военного ведомства.

Фото: кадр из видео Минобороны России

В начале сентября Минобороны России заявило о перегруппировке войск на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

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Татьяна Леухина
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