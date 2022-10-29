СМИ: выходца из Казани, командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности

Командующего группировкой российских войск «Центр» в военной спецоперации на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ЧГТРК «Грозный» и подтверждение от источника, «знакомого с кадровым решением».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина. Так, он обвинил генерала в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок в генштабе. Кроме того, Кадыров заявлял, что к сдаче Красного Лимана привел «армейский непотизм» Лапина. Также его критиковал глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Александр Лапин — уроженец Казани. После окончания средней школы учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982). После срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1988 году. После окончания училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. 22 ноября 2017 года указом президента РФ назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.



Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженца Казани, отметив, что в республике гордятся земляком и желают успехов в службе и больших свершений во славу страны.



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Максим Кокунин