Глава Чечни Разман Кадыров назвал бездарью Героя России за вывод войск из Красного Лимана

Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова

Александр Лапин. Фото: structure.mil.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале раскритиковал Героя России, генерал-полковника Александра Лапина и обвинил его в неумелом руководстве, которое привело к угрозе окружения российских войск под Красным Лиманом и их дальнейшему выводу из населенного пункта.

Сначала Кадыров напомнил, что Лапин получил звезду Героя за взятие Лисичанска, «хотя де-факто его там и рядом не было». В дальнейшем генерал-полковнику отдали в подчинение войска Западного военного округа.

По словам главы Чечни, именно неумелые действия Лапина и привели к тому, что вооруженные силы, защищавшие Красный Лиман, оказались под угрозой окружения и были вынуждены покинуть населенный пункт.

— Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат», мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление, — пишет Кадыров в своем telegram-канале (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Также критике главы Чечни подверглось и решение отодвинуть штаб Лапина за 150 км от места расположения войск. Кадыров не понимает, как можно оперативно управлять солдатами, находясь на таком расстоянии от них.

— Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор, — говорит Кадыров.

Помимо критики, политик предложил принимать более активные и серьезные меры для скорейшего урегулирования конфликта на Украине «вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

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Артем Гафаров