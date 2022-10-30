В начале следующей недели в Татарстане ожидается снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующей неделе в Татарстане выпадет снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, снег ожидается в среду, 2 ноября. Завтра и послезавтра пройдет мокрый снег.

В понедельник, 31 октября, в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег, а также умеренный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Ночью его порывы могут усиливаться до 15—17 м/с. Днем температуры не превысят +5 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первые два дня ноября в Татарстан максимальная температура воздуха днем составит от +4 до -1 °С. На дорогах местами возможна гололедица.

По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. По его прогнозу среднесуточная температура в городе перейдет к отрицательному значению с 31 октября на 1 ноября.

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Татьяна Демина