Сегодня в Татарстане дождь с мокрым снегом и до +6 градусов

В воскресенье, 30 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. В Казани ожидается от +3 до +6°С, в Набережных Челнах — от +1 до +4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Синоптики также прогнозируют умеренный южный ветер, местами порывами от 15 до 20 м/с. Утром на дорогах возможна гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике временами будет наблюдаться мокрый снег. Ожидается от -1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица



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Максим Кокунин