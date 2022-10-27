К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие выходные в Татарстане прогнозируется мокрый снег. Днем температуры будут выше ноля градусов, но превысят +7°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 28 октября, существенных осадков не ожидается. Днем ожидается от 0 до +5°С

В субботу, 29 октября, возможны небольшие осадки — дождь, местами с мокрым снегом. Ночные температуры составят -4...+1°С, днем ожидается от 0 до +5 градусов.

Значительное ухудшение погоды в Татарстане синоптики прогнозируют на воскресенье, 30 октября. Ожидается дождь и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15—20 м/с, а днем и вечером — до 23 м/с. Ночью температуры продержатся в пределах от -2 до +3°С, днем они кратковременно повысятся до +2... +7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике временами будет наблюдаться мокрый снег. Ожидается от -1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в среду, 26 октября, в регионе установилась облачная с прояснениями погода, днем в отдельных районах зафиксировали осадки. Днем температуры воздуха составили 0... +3°С.

Сегодня ночью в республике похолодало до -1... -8 градусов. Днем сохраняется антициклональная погода — осадков не наблюдается, в полдень зафиксировано +2... +5°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина