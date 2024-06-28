Почти детективная история: открытия реставраторов Российской национальной библиотеки

В книге Симеона Полоцкого нашли три греческие рукописи XIV–XV веков

Фото: Екатерина Петрова

Библиотеки занимаются не только сбором исторического и литературного материала, но и его сохранением. И с последним возникают сложности, поскольку бумага — материал хрупкий. Часто при крупных библиотеках есть реставрационные центры, сотрудники которых консервируют и восстанавливают древние рукописи. Полгода назад Российская национальная библиотека отдала на реставрацию одну из книг, принадлежавшую Симеону Полоцкому, и в процессе реставраторы обнаружили в ней три греческие рукописи и рисунок, датированные XIV–XV веками. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как это произошло.

Ценная картонка

Реставрация тесно связана с другими науками об изучении книг. Реставраторы занимаются не только сохранением рукописей, но и активно участвуют в следоведческом изучении документов при рассмотрении их как системы следов человеческой деятельности. Поэтому любые реставрационные исследования неотделимы от предварительных и связанных с ними исследований в области следоведения, палеографии, кодикологии. И наоборот, реставраторы предоставляют исследователям важную информацию о материале книги или документа. В такой связке ученых и реставраторов бывают любопытные находки. Хоть и редко.

— В рамках изучения одной из наших реставрационных книг состоялась, на наш взгляд, очень важная находка, которая может перерасти в знаковое открытие, — сказал генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин.

Полгода назад РНБ отдала на реставрацию четвероевангелие с гравюрами на дереве Леонардо Парасоле по рисункам Антонио Темпеста. Это евангелие было написано на арабском языке и издано в Восточной типографии Медичи в 1591 году в Риме. Книга была сильно повреждена, поэтому для реставрации ее бумажного блока пришлось отделить кожаный переплет на картонной основе. Нужно отметить, что в конце XIV века картон представлял из себя не тот картон, к которому мы привыкли. Раньше это был материал, полученный при помощи склеивания нескольких бумажных листов. Когда реставратор отделил переплет, то увидел, что для картонной основы использовались листы с греческим текстом. Тогда решили отделить не только переплет, но и разложить на слои саму картонную основу и очистить листы от клея. В итоге текст стал доступен для прочтения.

Дело в том, что в XIV–XV веках для изготовления картонной основы использовали листы, не представлявшие на тот момент большой ценности. А сегодня это важнейший материал для изучения истории и культуры.

— Таких переплетов много. Они могут хранить множество совершенно неизвестных нам документов. Сейчас сложно представить, что в церкви или монастыре на территории нашей страны найдется памятник, к примеру, XIV или XV века. Но если подобное находится, то такая археография может подарить нам множество ценнейших материалов. Сложность заключается в том, чтобы ухитриться заглянуть внутрь и диагностировать наличие таких листов, не нарушая переплет и целостность книги, — рассказал руководитель Федерального центра консервации библиотечных фондов Евгений Ляховицкий.

Три греческие рукописи и рисунок из Италии

В переплете реставрируемой книги оказались остатки трех греческих рукописей и одного рисунка. Пока исследователям сложно определить, почему именно эти листы стали основой для переплета и откуда их взяли. Но с помощью палеографии и истории рукописного дела можно сказать, что это богослужебные тексты, датированные концом XIV — началом XV веков.

— Интересен контекст возникновения этих рукописей. Все они отсылают к богослужебной практике василианских монастырей на западных территориях. Скорее всего, эти рукописи происходят из южной Италии. На одной из них сохранилась филигрань. Это водяной знак, который отсылает к Италии середины XV века. А на другой рукописи остались арабские пометы. Сочетание греческого текста с арабскими пометами говорит о том, что это среда межкультурного диалога. Кстати, такой диалог был возможен в то время в южной Италии с остатками арабского населения на Сицилии, — объяснила кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Отдела истории Византии и Восточной Европы Института всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН) Марина Курышева.

Такие рукописи уникальны для нашей страны. Потому что большая часть подобных находок лежит в музеях и библиотечных фондах Италии и частично во Франции. Но в российских библиотеках и отделах рукописи подобного материала не сохранилось. По словам Курышевой, такие находки очень редки не только на территории России, но и в целом в мире. В дальнейшем ученые будут изучать материал, чтобы уточнить датировку и происхождение греческих рукописей. В первую очередь это будут делать в контексте книги, для которой найденные листы стали картонной основой для переплета.

«Владеет этой книгой Симеон Полоцкий»

Книга, в которой были найдены греческие рукописи, попала в РНБ из Санкт-Петербургской духовной семинарии. А как она там оказалась — пока неизвестно. Точно известно, что в книге была надпись на латинском языке, сделанная рукой Симеона Полоцкого. Если коротко, то в 1670 году в Москве русский и белорусский духовный богослов подписал книгу, отметив, что она принадлежит ему. В фонде РНБ уже есть три книги Симеона Полоцкого, эта оказалась четвертой. Но она подписана несколько иначе, чем предыдущие. Если раньше отметка была «из книг Симеона Полоцкого», то в четвертой — «владеет этой книгой Симеон Полоцкий».

В Полоцке богослов познакомился с Московским царем Алексеем Михайловичем, который затем пригласил его в Москву для преподавания латинского языка. Там же Полоцкий воспитывал царских детей, занимался литературной деятельностью, организовал типографию, в которой печатал книги по воспитанию детей.

— Сейчас появление этой книги — большая загадка. Три книги, которые находятся в фонде библиотеки, разные по содержанию. Если он взял их с собой из Полоцка, тогда, возможно, что греческие листочки были вклеены именно там. Это детективные ходы, которые мы постараемся пройти, — отметил заведующий отделом редких книг РНБ Николай Николаев.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».