Россия привлечет внимание к терактам на Черном и Балтийском морях и причастности к этому Британии

Россия привлечет внимание мирового сообщества к серии терактов на Черном и Балтийском морях и причастности к этому Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, — отметила она.

Фото: pixabay.com

Напомним, Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористических актов 29 октября.



В российском Минобороны сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь. Утром в городе уничтожили летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

После этого Минобороны России сообщило, что Москва приостанавливает участие в «зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе. Эту же информацию подтвердили в МИД страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева