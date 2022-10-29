Минобороны: атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

В Минобороны России сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь.

Как отметили в военном ведомстве, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

— Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, — заявили в министерстве.

Фото: upload.wikimedia.org

Сегодня утром в Севастополе были уничтожены летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

— Сегодня начиная с 4.30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, — рассказал глава города Михаил Развожаев.

По его словам, «объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», только в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло.

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Максим Кокунин