Москва проработает ответ на причастность Великобритании к теракту в Черном море

Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в ведомстве отметили, что неоднократно предлагали провести совместные расследования.

— Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают, — подчеркнули в МИД России.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Минобороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в «Зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе. Эту же информацию подтвердили в МИД страны.



Сегодня в российском военном ведомстве сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь. Напомним, утром в Севастополе были уничтожены летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

Минобороны России также сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков». В свою очередь Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к теракта.

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Максим Кокунин