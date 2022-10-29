На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: кадр видео Минобороны России

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры.

Уточняется, что объявление тревоги также подтвердили администрации регионов.

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские войска начали наносить ракетные удары через два дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях объявляется регулярно. Так, например, было 21, 20 и 19-ого октября. Удары наносятся по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

14 октября президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



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Максим Кокунин