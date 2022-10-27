В Казани осудили двух мошенников, обманувших пенсионерок на 500 тысяч рублей

Московский районный суд Казани вынес приговор двум местным жителям 22 и 24 лет — их признали виновными в групповом мошенничестве в крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ), сообщил старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



21 ноября 2021 года обвиняемые похитили у пенсионерок 550 тыс. рублей под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП. Действуя в составе преступной группы, молодые люди оставляли себе 5% от суммы, а остальное передавали организатору мошеннической схемы (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Подсудимые признали вину и возместили ущерб. С учетом непогашенной судимости 22-летний фигурант приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второй, ранее несудимый, соучастник получил условный срок — 2,5 года с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане растет число мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Чаще всего на такую уловку попадаются пожилые татарстанцы. Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества.

За 3 месяца в республике задержали почти 100 злоумышленников, которые использовали для совершения преступления схему «родственник попал в беду». Более 90% таких преступлений раскрыто.

В Татарстане ущерб от «способа пресечения несанкционированного снятия денежных средств» с банковских счетов за третий квартал 2022 года оценивается более чем в 50 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко